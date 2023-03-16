Zeynep Kankonde kimdir, kaç yaşında? Zeynep Kankonde hangi dizi ve filmlerde oynadı?
'Seversin', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Yeni Gelin' dizilerinde oynadığı rollerle hafızalara kazınan oyuncu Zeynep Kankonde, ölümden döndü. Peki, Zeynep Kankonde kimdir, kaç yaşında? Zeynep Kankonde hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Rol aldığı 'Seversin', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Yeni Gelin' dizileriyle tanınan ünlü oyuncu Zeynep Kankonde'nin kafasına, bir inşaatın 7. katından taş düştü. Neye uğradığını şaşıran ve kbaşında şişlik oluşan ünlü oyuncunun polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Bu gelişmeyle birlikte Zeynep Kankonde'nin yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
ZEYNEP KANKONDE KİMDİR?
Zeynep Kankonde, 3 Mart 1980'de Eskişehir'de doğdu. 'Seversin', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Yeni Gelin' dizilerinde oynadığı rollerle tanındı.
ZEYNEP KANKONDE'NİN ÖZEL YAŞAMI
Zeynep Kankonde, 2004'te Christian Kankonde'yle evlendi. Bir çocuk sahibi olan çiftin evlilikleri 2015'te sonlandı.
ZEYNEP KANKONDE'NİN ROL ALDIĞI DİZİLER
2005 Beşinci Boyut
2007-2008 Tek Türkiye
2009 Kırık Kalpler
2010 Güz Gülleri
2010 Şehrayin
2012 2 Yaka Bir İsmail
2012 Kayıp Şehir
2013 Güneşi Beklerken
2013-2014 Kayıp Elmas Toklu
2014-2015 Ulan İstanbul
2014 Şeref Meselesi
2015 Kiraz Mevsimi
2015 Tutar mı Tutar
2016 Dada Dandinista
2016 Görevimiz Komedi
2016 Altınsoylar
2016 Familya
2017-2018 Yeni Gelin
2019-2020 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
2021-2022 Aşk Mantık İntikam
2021 İşte Bu Benim Masalım
2022 Seversin
ZEYNEP KANKONDE'NİN ROL ALDIĞI FİLMLER
2009 Köpek Oteli
2012 Otel Transilvanya
2015 Senden Bana Kalan
2016 Bir Baba Hindu
2016 Boşu Bir Yerde
2016 Ruşen
2016 Dedemin Fişi
2016 Görümce
2016 Olaylar Olaylar
2016 Çetin Ceviz
2016 Çetin Ceviz 2
2017 Arif V 216
2017 Misafir
2018 Arapsaçı
2019 Kim Daha Mutlu
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