Zeynep Kankonde kimdir, kaç yaşında? Zeynep Kankonde hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 21:21

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 21:21

Rol aldığı 'Seversin', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Yeni Gelin' dizileriyle tanınan ünlü oyuncu Zeynep Kankonde'nin kafasına, bir inşaatın 7. katından taş düştü. Neye uğradığını şaşıran ve kbaşında şişlik oluşan ünlü oyuncunun polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Bu gelişmeyle birlikte Zeynep Kankonde'nin yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ZEYNEP KANKONDE KİMDİR?

Zeynep Kankonde, 3 Mart 1980'de Eskişehir'de doğdu. 'Seversin', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Yeni Gelin' dizilerinde oynadığı rollerle tanındı.

ZEYNEP KANKONDE'NİN ÖZEL YAŞAMI

Zeynep Kankonde, 2004'te Christian Kankonde'yle evlendi. Bir çocuk sahibi olan çiftin evlilikleri 2015'te sonlandı.

ZEYNEP KANKONDE'NİN ROL ALDIĞI DİZİLER

2005 Beşinci Boyut

2007-2008 Tek Türkiye

2009 Kırık Kalpler

2010 Güz Gülleri

2010 Şehrayin

2012 2 Yaka Bir İsmail

2012 Kayıp Şehir

2013 Güneşi Beklerken

2013-2014 Kayıp Elmas Toklu

2014-2015 Ulan İstanbul

2014 Şeref Meselesi

2015 Kiraz Mevsimi

2015 Tutar mı Tutar

2016 Dada Dandinista

2016 Görevimiz Komedi

2016 Altınsoylar

2016 Familya

2017-2018 Yeni Gelin

2019-2020 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

2021-2022 Aşk Mantık İntikam

2021 İşte Bu Benim Masalım

2022 Seversin

ZEYNEP KANKONDE'NİN ROL ALDIĞI FİLMLER

2009 Köpek Oteli

2012 Otel Transilvanya

2015 Senden Bana Kalan

2016 Bir Baba Hindu

2016 Boşu Bir Yerde

2016 Ruşen

2016 Dedemin Fişi

2016 Görümce

2016 Olaylar Olaylar

2016 Çetin Ceviz

2016 Çetin Ceviz 2

2017 Arif V 216

2017 Misafir

2018 Arapsaçı

2019 Kim Daha Mutlu