Pazar filminin yönetmen koltuğunda Rohit Shetty oturuyor. Filmin senaristliğini Robin Bhatt, Tushar Hiranandani, Sajid, K. Subhash üstleniyor. Peki, Pazar filminin konusu ne? Pazar filminin oyuncuları kim?

PAZAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir gün hayatınızdan çıkarsa ne olur? Zeher: Binlerce farklı karakteri canlandırabiliyor, bu yüzden animatörler onunla çalışmayı seviyor. Ama şimdi çeşitli gangsterler, taksi şoförleri ve polisler onu arıyor ve hiç de karikatürleri seslendirmek için değil. Polis Komiser Yardımcısı Rajveer Randhiva, suçluları kovalamayı sevdiği kadar dondurmayı da seven cesur bir polistir. Ama hepsinden önemlisi, yeni yakalanan suçluların gitmesine izin vermeyi seviyor. Neden? Niye? Ve nişanlısının baş şüpheli olabileceği bir cinayet gizemiyle karşılaştığında ne olur? Peki bu talihsiz Pazar günü ne oldu.?

PAZAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ajay Devgan

Ayesha Takia

Arshad Warsi

Irfan Khan

Farid Amiri

Ali Asghar

Aseem Bajaj

PAZAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Pazar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.