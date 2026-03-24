Pearl Harbor filminin yönetmen koltuğunda Michael Bay oturuyor. Filmin senaristliğini Randall Wallace üstleniyor. Peki, Pearl Harbor filminin konusu ne? Pearl Harbor filminin oyuncuları kim?

PEARL HARBOR FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, çocukluktan beri çok sıkı dost olan ve en büyük idealleri uçmak olan iki arkadaşın hikâyesini anlatıyor. Rafe Mc Cawley (Ben Affleck) ve Danny Walker (Josh Hartnett) Hava Kuvvetlerine kaydolurlar ve pilotluk maceraları başlamış olur. Bu esnada Rafe, donanmada çalışan hemşire Evelyn (Kate Beckinsale) ile tanışır. Rafe, İngiltere'ye gönüllü pilot olarak gider. Sonrasında Evelyn ile Danny'nin görev yerleri Hawaii'deki Pearl Harbor olarak değiştirilir. Evelyn, kaderin de cilvesiyle çok sıkı dost olan Rafe ve Danny'nin arasında kalacaktır. Savaşta iyice kızışmış Amerika'nın kapılarına kadar dayanmıştır. Amerikan halkı savaşa girerken, Evelyn da kendi içinde başka bir savaşa girer. Mantık ve Kalp savaşı...

PEARL HARBOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Sizemore

Colm Feore

Kim Coates

Ben Affleck

Josh Hartnett

Kate Beckinsale

Jennifer Garner

Alec Baldwin

Jaime King

Cuba Gooding Jr.

William Fichtner

Michael Shannon

Dan Aykroyd

Jaymee Ong

Daniel Mays

Tony Curran

Matthew Davis

Eric Christian Olsen

Leland Orser

Sean Gunn

PEARL HARBOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Pearl Harbor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.