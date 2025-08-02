Pembe Panter 2 filminin yönetmen koltuğunda Harald Zwart oturuyor. Filmin senaristliğini Steve Martin, Scott Neustadter üstleniyor. Peki, Pembe Panter 2 filminin konusu ne? Pembe Panter 2 filminin oyuncuları kim?

PEMBE PANTER 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünya sinema tarihinin en şamatalı, şamatalı olduğu kadar popüler ancak günümüzde aynı zamanda bir kült statüye erişme başarısı da gösterebilmiş ender serilerden birisidir Pembe Panter. Beyazperdede ayrıksı bir figür hem de bir çizgi karakter olan delişmen kahramanımız Jacques Clouseau, amirlerini, dostlarını ve düşmanlarını çıldırtmaya devam ediyor. Pembe Panter Elması’nın da aralarında bulunduğu efsanevi hazine çalınmıştır. Bunun üzerine cesur(!) dedektif Jacques Clouseau, bu duruma el koyar. Şef Müfettiş Dreyfus Fransız Polis Dedektifi Müfettiş Clouseau’yu, uluslararası detektif ve uzmanlardan oluşan rüya takıma atamaya mecbur bırakılmıştır. O da, bu grupla birlikte hırsızları yakalamak ve çalınan el yapımı hazineyi ele geçirmek için maceraya atılır. 2006 yılında vizyona giren ve dünyada ses getiren Pembe Panter serisinin ikincisinin çekimleri Paris ve Roma’da yapıldı. İkinci filmin oyuncu kadrosu da ilki gibi göz dolduruyor. Ancak elbette ki Pempe Panter'i Pembe Panter yapan Peter Sellers'ın yokluğu, koyu Pembe Panter kayranlarını hüzünlendirse de baş rolde Steve Martin, müfettiş rolünü Sellers dışında canlandırabilecek nadir komedyenlerden birisi olduğunu da performansıyla ispatlıyor.

PEMBE PANTER 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Steve Martin

Jean Reno

Alfred Molina

Emily Mortimer

Aishwarya Rai

Andy Garcia

Lily Tomlin

John Cleese

Yuki Matsuzaki

Geoffrey Palmer

Evgeniy Lazarev

Sean Patrick Doherty

Federico Castelluccio

Andria Blackman

Lewis D. Wheeler

PEMBE PANTER 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Pembe Panter 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.