"Physical: Asia", sekiz farklı Asya ülkesinden, her biri kendi spor dalında zirveye ulaşmış toplam 48 sporcuyu ağırlıyor. Peki, Physical: Asia yarışması nedir? Physical Asia Türk yarışmacıları kimler? Physical: Asia nerede yayımlanıyor?

PHYSİCAL: ASİA YARIŞMASI NEDİR?

Physical: Asia yarışması, Netflix’in daha önce Güney Kore’de büyük ses getiren Physical: 100 programına benzer şekilde tasarlanan bir güç ve dayanıklılık yarışması. Ancak bu kez sadece bireysel kahramanlar yok, farklı ülkelerden seçilmiş takımlar var. Her ülkeden altı sporcunun yer aldığı bu heyecan dolu yapımda sporcular, su parkurları, denge alanları, ağır yük taşıma etapları ve yüksek konsantrasyon isteyen engellerde boy gösteriyor. Amaç sadece güçlü olmak değil; zihinsel dayanıklılığı korumak, takım uyumunu sürdürebilmek ve stratejiyi doğru kurmak. Bu nedenle yarışma, klasik fitness yarışmalarından ayrılarak çok daha geniş bir performans alanı sunuyor.

PHYS İCAL ASİA T ÜRK YARI ŞMACILAR LİSTESİ

Türkiye, yarışmaya farklı disiplinlerden gelen altı güçlü isimle katılarak dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'yi temsil eden ve her biri uluslararası başarıya sahip olan sporcuların bir bölümü, Survivor geçmişine de sahip olmaları dolayısıyla avantajı elinde tutuyor.

Recep Kara

Yasemin Adar Yiğit

Ali Sofuoğlu

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Nefise Karatay