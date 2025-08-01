Pi'nin Yaşamı filminin yönetmen koltuğunda Ang Lee oturuyor. Filmin senaristliğini David Magee üstleniyor. Peki, Pi'nin Yaşamı filminin konusu ne? Pi'nin Yaşamı filminin oyuncuları kim?

PI'NİN YAŞAMI FİLMİNİN KONUSU NE?

İzleyiciye çok farklı bir deneyim yaratacak olan LIFE OF PI, bizleri genç bir çocuğun inanılmaz macerasına sürüklüyor – heyecan verici, spiritüel, keyifli, tüyler ürpertici, espirili ve aynı zamanda trajik bir hikaye. Pi Patel’in Hindistan’daki egzotik bir hayvanat bahçesinden Pasifik’e uzanan yolculuğunda yaşadığı gemi kazası sonucu bir sandalda bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan ve üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ile hayatta kalan tek insan olarak yaşadığı akıl almaz hikayesini sunuyor. Pi, uçsuz bucaksız okyanusta bir sandalda başbaşa kalan bu enteresan dörtlünün arasında hayatta kalma savaşı verirken, zekası sonucu besin zincirine kurban gitmemeyi başarır ve sonunda Kaplan Richar Parker ile başbaşa kalır. Pi hayatta kalmak için bu devasa kaplana büyük bir anlayışla yanaşmak zorundadır ve inanılmaz masalları böylece devam eder.

PI'NİN YAŞAMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Suraj Sharma

Irfan Khan

Ayush Tandon

Gérard Depardieu

Adil Hussain

Jun Naito

Andrea Di Stefano

James Saito

Rafe Spall

PI'NİN YAŞAMI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Pi'nin Yaşamı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlendi.