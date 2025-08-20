Platonik: Mavi Dolunay Otel dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Platonik: Mavi Dolunay Otel dizisinin konusu ne? Platonik: Mavi Dolunay Otel dizisinin oyuncuları kim?

PLATONİK: MAVİ DOLUNAY OTEL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Hikâye, Alaçatı’da mütevazi bir butik otel işleten bir anne ile iki kızının etrafında şekilleniyor. Ancak otelin değerli konumu nedeniyle kasabaya gelen genç ve karizmatik bir iş insanı, oteli satın almak için farklı bir kimlikle konuk olarak otele yerleşiyor. Onun gelişi, kardeşlerin hayatını tamamen değiştiriyor: İki kız da bu yabancıya âşık olurken, biri ruh eşini bulduğuna, diğeri ise kaderin ona ulaştığına inanmaya başlıyor. Bu durum, hem romantik hem de komik gelişmeleri beraberinde getiriyor.

PLATONİK: MAVİ DOLUNAY OTEL DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizinin başrollerinde Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel yer alıyor. Kadroda ayrıca Mehmet Özgür, Uğur Demirpehlivan, Ali İpin, Feri Güler, Yener Özer, Pınar Çağlar Gençtürk, Leyla Kader İlhan, Eda Akalın, Aysima Ateşeduran, Gümeç Alpay Aslan ve Ülkü Duru gibi isimler bulunuyor.

PLATONİK: MAVİ DOLUNAY OTEL DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Platonik: Mavi Dolunay Otel dizisinin 18 Eylül'de izleyicisi ile buluşması bekleniyor.