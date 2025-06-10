Pota filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ahmet Toklu üstleniyor. Peki, Pota filminin konusu ne? Pota filminin oyuncuları kim?

POTA FİLMİNİN KONUSU NE?

Pota, semtinde basketbol oynayabileceği bir yer olmaması üzerine bu duruma bir çözüm bulmak için hareke geçen Ahmet'in hikayesini konu ediyor. Ahmet, Ruya'ya giden babasının bir süredir para göndermemesi üzerine çalışmaya karar verir. Yoksul bir semtte yaşayan Ahmet, okuldan kalan zamanlarda lüks ve güvenlikli bir sitedeki markette çalışmaya başlar. Kezban adında bir kızdan hoşlanan Ahmet, onun okula basketbol eşyalarıyla gelen Erhan'a olan ilgisini görünce basketbol oynamaya karar verir. Ancak Ahmet'in yaşadığı yerde basketbol oynayabileceği bir alan yoktur. Bu durum üzerine Ahmet, bu engeli ortadan kaldırmak için harekete geçer.

POTA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Alp Akar

Bahar Hacıbektaşoğlu

Egemen Mustafa Almacı

Sibel Melek Arat

Mert Erdoğdu

Sait Yüksel

Samet Sevtekin

Miraç Çelen

Burhan Yıldız

POTA VATAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Pota filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.