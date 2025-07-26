Rambo 3 filminin yönetmen koltuğunda Peter MacDonald oturuyor. Filmin senaristliğini Sylvester Stallone, David Morrell üstleniyor. Peki, Rambo 3 filminin konusu ne? Rambo 3 filminin oyuncuları kim?

RAMBO 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

John Rambo, Vietnam’da gazi olduktan sonra farklı bir misyonla yaşamaya başlamıştır. Artık dövüşerek kazandığı para ile Budistlere yardım etmektedir. Bu sıra bir zamanlar komutanı olan Albay Trautman onun karşısına çıkıp desteğini talep eder. Sovyet işgalindeki Afganistan’da, ABD’nin yardım edip kolladığı mücahitlerle çarpışması gerekmektedir.

Rambo bunu yapmak istemez çünkü yeniden aldatılmak ve oyuna gelmekten kaçınır. Trautman Afganistan’a döner ve Ruslar tarafından kaçırılıp işkence görür. Olayın kişiselleşmesi Rambo’nun soluğu Afganistan’da alması için yeterlidir. Geldiği yerde yaşayan insanlara Ruslar tarafından yapılanları gördüğünde mücadeleye girmek zorunda olduğuna karar verir.

RAMBO 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sylvester Stallone

Richard Crenna

Marc de Jonge

Kurtwood Smith

Marcus Gilbert

Alon Aboutboul

Sasson Gabai

Joseph Shiloach

Hany Said El Deen

Matti Seri

Harold Diamond

Mahmoud Assadollahi

Randy Raney

Doudi Shoua

Spiros Focás

Shaby Ben-Aroya

Shoshi Marciano

Iyad Hajjaj

Paul Dion Monte

RAMBO 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Rambo 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.