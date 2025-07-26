Rambo 3 filminin yönetmen koltuğunda Peter MacDonald oturuyor. Filmin senaristliğini Sylvester Stallone, David Morrell üstleniyor. Peki, Rambo 3 filminin konusu ne? Rambo 3 filminin oyuncuları kim?
RAMBO 3 FİLMİNİN KONUSU NE?
John Rambo, Vietnam’da gazi olduktan sonra farklı bir misyonla yaşamaya başlamıştır. Artık dövüşerek kazandığı para ile Budistlere yardım etmektedir. Bu sıra bir zamanlar komutanı olan Albay Trautman onun karşısına çıkıp desteğini talep eder. Sovyet işgalindeki Afganistan’da, ABD’nin yardım edip kolladığı mücahitlerle çarpışması gerekmektedir.
Rambo bunu yapmak istemez çünkü yeniden aldatılmak ve oyuna gelmekten kaçınır. Trautman Afganistan’a döner ve Ruslar tarafından kaçırılıp işkence görür. Olayın kişiselleşmesi Rambo’nun soluğu Afganistan’da alması için yeterlidir. Geldiği yerde yaşayan insanlara Ruslar tarafından yapılanları gördüğünde mücadeleye girmek zorunda olduğuna karar verir.
RAMBO 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sylvester Stallone
Richard Crenna
Marc de Jonge
Kurtwood Smith
Marcus Gilbert
Alon Aboutboul
Sasson Gabai
Joseph Shiloach
Hany Said El Deen
Matti Seri
Harold Diamond
Mahmoud Assadollahi
Randy Raney
Doudi Shoua
Spiros Focás
Shaby Ben-Aroya
Shoshi Marciano
Iyad Hajjaj
Paul Dion Monte
RAMBO 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Rambo 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.