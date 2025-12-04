Rambo: İlk Kan 2 filminin yönetmen koltuğunda George Pan Cosmatos oturuyor. Filmin senaristliğini Kevin Jarre, Sylvester Stallone üstleniyor. Peki, Rambo: İlk Kan 2 filminin konusu ne? Rambo: İlk Kan 2 filminin oyuncuları kim?
RAMBO 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Vietnam gazisi, eski Yeşil Bereli John Rambo’nun mahkumiyeti ona teklif edilen çok tehlikeli bir görevi kabul ederse son bulacaktır. Albay Trautman, eski talebesini, on yıllardır Vietnam’da esir tutulan kayıp Amerikan askerlerini kurtarmakla görevlendirir.
Genç ve güzel bir Vietnamlı savaşçının eşlik ettiği Rambo ormandaki keşif görevi sırasında saldırıya uğrar ve komutanları tarafından terk edilir. Şimdi artık hem düşmanla hem de ABD ordusundaki hainlerle yüzleşmek zorundadır. Hayatta kalma savaşı yeniden başlar...
RAMBO 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sylvester Stallone
Richard Crenna
Charles Napier
Steven Berkoff
Julia Nickson
Martin Kove
George Cheung
Andy Wood
William Ghent
Vojislav Govedarica
Dana Lee
RAMBO 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Rambo: İlk Kan 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.