Rambo: İlk Kan 2 filminin yönetmen koltuğunda George Pan Cosmatos oturuyor. Filmin senaristliğini Kevin Jarre, Sylvester Stallone üstleniyor. Peki, Rambo: İlk Kan 2 filminin konusu ne? Rambo: İlk Kan 2 filminin oyuncuları kim?

RAMBO 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Vietnam gazisi, eski Yeşil Bereli John Rambo’nun mahkumiyeti ona teklif edilen çok tehlikeli bir görevi kabul ederse son bulacaktır. Albay Trautman, eski talebesini, on yıllardır Vietnam’da esir tutulan kayıp Amerikan askerlerini kurtarmakla görevlendirir.

Genç ve güzel bir Vietnamlı savaşçının eşlik ettiği Rambo ormandaki keşif görevi sırasında saldırıya uğrar ve komutanları tarafından terk edilir. Şimdi artık hem düşmanla hem de ABD ordusundaki hainlerle yüzleşmek zorundadır. Hayatta kalma savaşı yeniden başlar...

RAMBO 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sylvester Stallone

Richard Crenna

Charles Napier

Steven Berkoff

Julia Nickson

Martin Kove

George Cheung

Andy Wood

William Ghent

Vojislav Govedarica

Dana Lee

RAMBO 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Rambo: İlk Kan 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.