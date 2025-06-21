Recep İvedik 6 filminin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturuyor. Filmin senaristliğini Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar üstleniyor. Peki, Recep İvedik 6 filminin konusu ne? Recep İvedik 6 filminin oyuncuları kim?

RECEP İVEDİK 6 FİLMİNİN KONUSU NE?

Recep İvedik evinde televizyon izlerken, kapıya gelen postacının teslim ettiği davetiyeyi görünce çok heyecanlanır. Konya'da kuru fasulye festivaline davet edilen Recep, vakit kaybetmeden en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alıp yola çıkmak ister. Ancak henüz gezi başlamadan talihsizlikler başlar ve seyahat acentesinin hatası sonucu Recep ve Nurullah kendilerini Konya yerine Kenya’da bulurlar. Kenya’ya vardıktan sonra tek amaçları Türkiye’ye geri dönmek olan iki kafadar için artık heyecan dolu bir macera başlamıştır. Afrika’nın uçsuz bucaksız vahşi bozkırlarında Recep ve Nurullah, ne olduğunu anlayamadan iki düşman yerli kabilenin arasında kalırlar.

RECEP İVEDİK 6 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Şahan Gökbakar

Nurullah Çelebi

RECEP İVEDİK 6 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Recep İvedik 6 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.