8.08.2025 17:54:00
Haber Merkezi
Red Kit (Lucky Luke) filminin konusu ne? Red Kit filminin oyuncuları kim?

Red Kit filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Red Kit filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Red Kit filminin konusu ne? Red Kit filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Red Kit filminin yönetmen koltuğunda Terence Hill oturuyor. Filmin senaristliğini James Huth, Sonja Shillito, Lori Hill üstleniyor. Peki, Red Kit filminin konusu ne? Red Kit filminin oyuncuları kim? 

RED KIT FİLMİNİN KONUSU NE?

Başkan tarafından görevlendirilen hızlı silahşör Red Kit bu kez Daisy Town'da huzur sağlamaya çalışıyor.

RED KITFİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Terence Hill

Nancy Morgan

Fritz Sperberg

Dominic Barto

Bo Greigh

Mark Hardwick

Neil Summers

Ron Carey

Deborah Mansy

Marc Mouchet

Radha Delamarter

Robin Westphal

RED KIT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Red Kit filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.

