Red Kit (Lucky Luke) filminin konusu ne? Red Kit filminin oyuncuları kim?

Red Kit filminin yönetmen koltuğunda Terence Hill oturuyor. Filmin senaristliğini James Huth, Sonja Shillito, Lori Hill üstleniyor. Peki, Red Kit filminin konusu ne? Red Kit filminin oyuncuları kim?
RED KIT FİLMİNİN KONUSU NE?
Başkan tarafından görevlendirilen hızlı silahşör Red Kit bu kez Daisy Town'da huzur sağlamaya çalışıyor.
RED KITFİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Terence Hill
Nancy Morgan
Fritz Sperberg
Dominic Barto
Bo Greigh
Mark Hardwick
Neil Summers
Ron Carey
Deborah Mansy
Marc Mouchet
Radha Delamarter
Robin Westphal
RED KIT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Red Kit filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.