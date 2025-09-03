Replikalar (Replicas) filminin konusu ne? Replikalar filminin oyuncuları kim?

Replikalar filminin yönetmen koltuğunda Jeffrey Nachmanoff oturuyor. Filmin senaristliğini Chad St. John üstleniyor. Peki, Replikalar filminin konusu ne? Replikalar filminin oyuncuları kim?

REPLİKALAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Başarılı nörobilimci William Foster, işine ve ailesine tutkuyla bağlı olan bir adamdır. Emeklerinin karşılığını almak için uğraşan bilim adamı büyük bir proje üzerinde çalışmaktadır. Bir insan zihnini başarılı bir şekilde bilgisayara aktarabilmenin eşiğindeki adamın dünyası, ailesinin hayatını kaybettiği bir trafik kazası ile altüst olur. Onları diriltmek için çaresizce uğraşan Foster, ailesinin klonlarını yaratmak için meslektaşı Ed Whittle ile çalışmaya başlar. Ancak kaybettiği 4 kişilik ailesinden yalnızca 3 kişiyi geri getirebilme şansı olduğunu anladığında büyük bir karar vermek zorunda kalacaktır...

REPLİKALAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Keanu Reeves

Alice Eve

Thomas Middleditch

Emjay Anthony

Aria Lyric Leabu

Emily Alyn Lind

John Ortiz

Nyasha Hatendi

Amber Rivera

Sunshine Logroño

Jeffrey Holsman

Omar Cruz Soto

REPLİKALAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Replikalar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.