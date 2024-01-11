Reyting sonuçları açıklandı: 10 Ocak Çarşamba en çok hangi yapım izlendi?

Yayınlanma: 11.01.2024 - 12:26

Güncelleme: 11.01.2024 - 12:26

Reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan en çok hangisinin izlendiği araştırıldı. Peki, 10 Ocak Çarşamba en çok hangi yapım izlendi?

10 OCAK ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

10 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu:

Total'de 1.sırada Atv'de yayınlanan "Kuruluş Osman", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da", 3.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Survivor All Star", yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Kuruluş Osman", 2.sırada "Şahane Hayatım", 3.sırada Ana Haber Bülteni yer aldı.

Total'de 1.sırada "Survivor All Star", 2. sırada "Esra Erol'da", 3.sırada Ana Haber Bülteni yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Survivor All Star", 2.sırada Ana Haber Bülteni, 3.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.