Reyting sonuçları açıklandı: 10 Ocak Çarşamba en çok hangi yapım izlendi?
Reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam yayımlanan yapımlar arasında en çok izlenen merak edildi. Yayın akışına göre Dilek Taşı, Kuruluş Osman ve Sandık Kokusu yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, 10 Ocak Çarşamba en çok hangi yapım izlendi?
Reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan en çok hangisinin izlendiği araştırıldı. Peki, 10 Ocak Çarşamba en çok hangi yapım izlendi?
10 OCAK ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI
10 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu:
Total'de 1.sırada Atv'de yayınlanan "Kuruluş Osman", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da", 3.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Survivor All Star", yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Kuruluş Osman", 2.sırada "Şahane Hayatım", 3.sırada Ana Haber Bülteni yer aldı.
Total'de 1.sırada "Survivor All Star", 2. sırada "Esra Erol'da", 3.sırada Ana Haber Bülteni yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Survivor All Star", 2.sırada Ana Haber Bülteni, 3.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.
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