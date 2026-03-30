Riddick filminin yönetmen koltuğunda David Twohy oturuyor. Filmin senaristliğini Oliver Butcher ve Stephen Cornwell üstleniyor. Peki, Riddick filminin konusu ne? Riddick filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
RIDDICK FİLMİNİN KONUSU NE?
Issız bir gezegende ölüme terk edilen hükümlü uzaylı Riddick farklı gezegenlerden gelen yırtıcılar ve kelle avcılarıyla savaşır.
RIDDICK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Vin Diesel
Karl Urban
Katee Sackhoff
RIDDICK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Riddick filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.