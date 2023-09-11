Rift filminin konusu ne? Rift filminin oyuncuları kim?
Rift filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Rift filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Rift filminin konusu ne? Rift filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Rift filminin yönetmen koltuğunda Jason Winn oturuyor. Peki, Rift filminin konusu ne? Rift filminin oyuncuları kim?
RIFT FİLMİNİN KONUSU NE?
Güzel bir eşi, iyi bir ailesi ve başarılı bir kariyeri olan FBI ajanı Jason Cole, herşeye sahip gibi görünse de geçmişi onu kendisinin bile hazır olamayacağı bir durumla karşı karşıya bırakır.
RIFT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Lisa Wu
Jennifer Shumaker
Jillian Walzer
Jasi Cotton Lanier
Carmen Plumb
RIFT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Rift filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.
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