Yayınlanma: 11.09.2023 - 16:19

Güncelleme: 11.09.2023 - 16:19

Rift filminin yönetmen koltuğunda Jason Winn oturuyor. Peki, Rift filminin konusu ne? Rift filminin oyuncuları kim?

RIFT FİLMİNİN KONUSU NE?

Güzel bir eşi, iyi bir ailesi ve başarılı bir kariyeri olan FBI ajanı Jason Cole, herşeye sahip gibi görünse de geçmişi onu kendisinin bile hazır olamayacağı bir durumla karşı karşıya bırakır.

RIFT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lisa Wu

Jennifer Shumaker

Jillian Walzer

Jasi Cotton Lanier

Carmen Plumb

RIFT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Rift filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.