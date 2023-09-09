Yayınlanma: 09.09.2023 - 18:45

Güncelleme: 09.09.2023 - 18:45

Showtime filminin yönetmen koltuğunda Tom Dey oturuyor. Senaristliğini Alfred Gough, Jorge Saralegui, Miles Millar ve Keith Sharon üstleniyor. Peki, Showtime filminin konusu ne? Showtime filminin oyuncuları kim?

SHOWTİME FİLMİNİN KONUSU NE?

Los Angeles Polis Teşkilatı'nda dedektiflik yapan Mitch Preston, az konuşan bir o kadar da bezgin bir polistir. Tek amacı 20 Yıllık hizmet süresini tamamlayıp emekliye ayrılmaktır. Dedektifle aynı birimde çalışan Trey Sellars ise mecburiyetten polis olmuş başarısız bir aktördür ve bütün gün sokaklarda suçluları kovaladıktan sonra akşam eve gelip ayna karşısında aktörlük denemeleri yapmaktadır. Sellars'ın amacı hayatını değiştirecek bir fırsat yakalayıp televizyon yıldızı olmaktır.Trey ve Mitch, bir gece farkında olmadan çok gizli bir operasyonu açığa çıkarırlar ve büyük bir uyuşturucu şebekesini yakalarlar. Bu olay zoraki ikilinin, televizyonlarda boy göstermesine neden olur ve artık ikisi de şöhret sahibi olmuşlardır.

SHOWTİME FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Eddie Murphy

Robert De Niro

Rene Russo

Nestor Serrano

Yasiin Bey

Dante Beze

Pedro Damian

Rachael Harris

Alex Borstein

Zaid Farid

Holly Mandel

Marshall Manesh

T.J. Cross

James Roday

Ewan Chung

SHOWTİME FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Showtime filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.