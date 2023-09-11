Yayınlanma: 11.09.2023 - 16:14

Güncelleme: 11.09.2023 - 16:14

Şah Mat filminin yönetmen koltuğunda Edward Zwick oturuyor. Senaristliğini Steven Knight, Stephen J. Rivele ve Christopher Wilkinson üstleniyor. Peki, Şah Mat filminin konusu ne? Şah Mat filminin oyuncuları kim?



ŞAH MAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Edward Zwick'in yönettiği filmde, 1972 Satranç Dünya Şampiyonası'nın İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te oynanan finali, Amerikalı Bobby Fischer ile Sovyet Boris Spassky'nin klasikleşmiş maçı anlatılıyor. Yüzyılın maçı olarak anılan ve satranç tarihinin en sıradışı ve sorunlu figürlerinden biri olan Fischer'ın maça hazırlık sürecine odaklanan filmde Tobey Maguire ve Liev Schreiber başrolde.

ŞAH MAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tobey Maguire

Lily Rabe

Peter Sarsgaard

Liev Schreiber

Sophie Nélisse

Michael Stuhlbarg

Seamus Davey-Fitzpatrick

Ilia Volok

John Maclaren

Vitali Makarov

Robin Weigert

Evelyne Brochu

Andreas Apergis

Aiden Lovekamp

Conrad Pla

Arthur Holden

Spiro Malandrakis

Lydia Zadel

Carlo Mestroni

Ignacio García-Bustelo

ŞAH MAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Şah Mat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.