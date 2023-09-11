Şah Mat filminin konusu ne? Şah Mat filminin oyuncuları kim?
Şah Mat (Pawn Sacrifice) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Şah Mat filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Şah Mat filminin konusu ne? Şah Mat filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Şah Mat filminin yönetmen koltuğunda Edward Zwick oturuyor. Senaristliğini Steven Knight, Stephen J. Rivele ve Christopher Wilkinson üstleniyor. Peki, Şah Mat filminin konusu ne? Şah Mat filminin oyuncuları kim?
ŞAH MAT FİLMİNİN KONUSU NE?
Edward Zwick'in yönettiği filmde, 1972 Satranç Dünya Şampiyonası'nın İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te oynanan finali, Amerikalı Bobby Fischer ile Sovyet Boris Spassky'nin klasikleşmiş maçı anlatılıyor. Yüzyılın maçı olarak anılan ve satranç tarihinin en sıradışı ve sorunlu figürlerinden biri olan Fischer'ın maça hazırlık sürecine odaklanan filmde Tobey Maguire ve Liev Schreiber başrolde.
ŞAH MAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tobey Maguire
Lily Rabe
Peter Sarsgaard
Liev Schreiber
Sophie Nélisse
Michael Stuhlbarg
Seamus Davey-Fitzpatrick
Ilia Volok
John Maclaren
Vitali Makarov
Robin Weigert
Evelyne Brochu
Andreas Apergis
Aiden Lovekamp
Conrad Pla
Arthur Holden
Spiro Malandrakis
Lydia Zadel
Carlo Mestroni
Ignacio García-Bustelo
ŞAH MAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Şah Mat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.
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