Ritim Bölümü filminin yönetmen koltuğunda Reed Morano oturuyor. Filmin senaristliğini Mark Burnell üstleniyor. Peki, Ritim Bölümü filminin konusu ne? Ritim Bölümü filminin oyuncuları kim?

RİTİM BÖLÜMÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

The Rhythm Section suikastçı Stephanie Patrick’in hikayesine odaklanıyor. Patrick ailesi bir uçak kazasında öldükten sonra, aslında bunun bir kaza olmadığını öğrenir. Bu bilgiye sahip olan diğer kişilerin öldürülmesi sebebi ile kimlik değiştirerek, bu olayı araştırmaya başlar.

RİTİM BÖLÜMÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Blake Lively

Jude Law

Raza Jaffrey

Daniel Mays

Nasser Memarzia

Tawfeek Barhom

Degnan Geraghty

Ivana Basic

RİTİM BÖLÜMÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ritim Bölümü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.