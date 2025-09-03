Robin Hood dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Robin Hood dizisinin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Robin Hood dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Robin Hood dizisi ne zaman yayımlanacak?

ROBIN HOOD DİZİSİNİN KONUSU NE?

Normanların İngiltere’yi işgalinin ardından, bir Sakson ormancı oğlu olan Rob ile bir Norman lordunun kızı Marian aşık olur ve adalet ile özgürlük için birlikte savaşır. Rob, asi haydutlardan oluşan bir grubun lideri haline gelirken Marian saray entrikalarının içine sızar; ikisi birlikte kraliyet yolsuzluğunu durdurmak ve ülkeye barış getirmek için mücadele eder.

ROBIN HOOD DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Jack Patten

Lauren McQueen

Lydia Peckham

Steven Waddington

Marcus Fraser

Angus Castle-Doughty

Henry Rowley

ROBIN HOOD DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Robin Hood dizisi 2 Kasım’dan itibaren izleyicisi ile buluşacak.