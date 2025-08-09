Rocky Balboa filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Sylvester Stallone üstleniyor. Peki, Rocky Balboa filminin konusu ne? Rocky Balboa filminin oyuncuları kim?

ROCKY BALBOA FİLMİNİN KONUSU NE?

Unutulmayan Rocky Balboa şimdi nerede ve nasıl bir hayat yaşıyor? Bundan otuz kadar uzun yıllar önce efsane bir boksör olan İtalyan Aygırı Rocky Balboa, onca kahramanlıktan sonra artık köşesine çekilmiştir çünkü artık yaşlanmıştır. Bir restoranda eski anılarını paylaşarak sürdürmektedir yaşamını. Ruhunda değişen hiçbir şey yoktur. Halen aynı savaşçıdır o ancak bedeni aynı durumda değildir. Öte yandan sevgili oğlu hep meşguldur. Bir gün bir bilgisayar simülasyon oyunu aracılığı ile Dixon ile karşı karşıya gelecektir. Dixon’ın menejeri gerçek bir maç talep eder. Son kez kendini göstermek isteyen Rocky için bir kez daha zafer zamanıdır.

ROCKY BALBOA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sylvester Stallone

Mike Tyson

Burt Young

Milo Ventimiglia

ROCKY BALBOA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Rocky Balboa filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.