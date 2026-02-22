Rüya Gibi dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Rüya Gibi dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aydan ve Emir, arasındaki buzlar erirken abi cezaevinden çıkar çıkmaz planını uygulamaya başlar ve Emir’i vurur. Emir’in vurulması, Aydan ve Emir arasındaki yakınlaşmayı daha da derinleştirir. Efe, Emir’in infaz edileceğini öğrenir ve otele beklenmedik bir planla gider. Otelde Aydan ile Emir arasındaki aşka tanık olan Okan, bu gerçeği Efe’ye söyleyip söylememe ikilemiyle karşı karşıya kalır. Kuaförde ise Hayriye ile Çido arasındaki gerilim giderek tırmanır. Yasemin’in kontrolsüz öfkesi, kazaya dair saklanan sırrı gün yüzüne çıkarır. Çido, acı içinde Efe’ye sığınmak üzere yola koyulurken, Efe de Çido’nun sakladığı gerçeklerin izini sürmektedir. Çido’ya ulaşmaya çalışan Aydan’ı ise kapısına dayanan abisiyle çok daha ağır bir yüzleşme beklemektedir.

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Aydan, Emir’e Sezen’in öz kızı olmadığını itiraf ederek dengeleri altüst ediyor. Emir, Çido’ya hayatlarının artık tamamen kendisine bağlı olduğunu söylerken, Aydan ile Fiko’nun depoda karşılaştığı sır büyük bir merak konusu oluyor. Aşkın en karanlık oyunlarla sınandığı bu soluk kesen bölümde Efe, Çido’nun yalan perdesini aralamaya çalışırken kulübede uğradığı saldırıyla ölüm kalım savaşına sürükleniyor. Gerilim, sırlar ve tehlike bu bölümde zirveye çıkıyor.

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Rüya Gibi dizisinin 12. bölümü 22 Şubat Pazar akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.