Rüzgar Yükseliyor filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Hayao Miyazaki üstleniyor. Peki, Rüzgar Yükseliyor filminin konusu ne? Rüzgar Yükseliyor filminin oyuncuları kim?

RÜZGAR YÜKSELİYOR FİLMİNİN KONUSU NE?

Büyük ustanın son çalışmasında olması gereken her şey var. Onun uçaklarla ilgili saplantısı, iki dünya savaşı arasında ülkesinin maruz kaldığı ve sebep olduğu trajediler, bütün engellere direnen sonsuz aşk teması ve şaşırtmaktan asla vazgeçmeyen Miyazaki'ye has bir animasyon üslubu... Rüzgar Yükseliyor, Japonya'nın en çok övülen ve aynı zamanda en çok yerilen uçak mühendisi Jiro Horikoshi'nin kurmaca bir biyografisi. Jiro Horikoshi, Pearl Harbor'ı bombalamak için üretilen ve sonrasında kamikaze pilotlarının kullandığı tasarımların yaratıcısı. Ama bizim izlediğimiz daha ziyade, hayalgücü geniş, akıllı bir çocuğun düşlerini gerçekleştirme öyküsü. Yani aslında bütün güzel hayallerin ardındaki o gözleri yaşartan romantizm. Apolitik duruşuna rağmen, belki de tam bu yüzden, film birçok siyasi tartışmayı beraberinde getirdi. Miyazaki, kahramanı Jiro'yu alıntılayarak, "tek istediğim, güzel bir şey üretmekti," diyor.

RÜZGAR YÜKSELİYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hideaki Anno, Jiro Horikoshi

Miori Takimoto, Naoko Satomi

Hidetoshi Nishijima, Honjo

Masahiko Nishimura, Kurokawa

Steve Alpert Castorp

Morio Kazama, Satomi

Keiko Takeshita, Jiro'nun annesi

Mirai Shida, Kayo Horikoshi

Jun Kunimura, Hattori

Shinobu Otake, Mrs. Kurokawa

Nomura Mansai, Caproni

RÜZGAR YÜKSELİYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Rüzgar Yükseliyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.