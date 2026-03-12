Cumhuriyet Gazetesi Logo
Saatler (The Hours) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Saatler filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Saatler filminin konusu ne? Saatler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Saatler filminin yönetmen koltuğunda Stephen Daldry oturuyor. Filmin senaristliğini David Hare üstleniyor. Peki, Saatler filminin konusu ne? Saatler filminin oyuncuları kim? 

SAATLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Yıl 1923...Başarılı yazar Virginia Woolf, Londra'nın dışındaki gözlerden uzak evinde Mrs. Dalloway isimli kitabını yazmaya başlar. Sağlık problemleriyle boğuşan Woolf, ağır bir depresyonun pençesindedir...

Yıl 1951... Tutkuyla Mrs. Dalloway'i okuyan ev kadını Laura Brown sahip olduğu hayattan kaçmanın tek yolunu böyle bulur.

Yıl 2001... AIDS'e yakalanan eski kocasının onuruna bir parti düzenleyen Clarissa Vaughan ve eski kocası arasında Mrs. Dalloway üzerine kurulu özel bir bağ vardır.

SAATLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicole Kidman

Julianne Moore

Meryl Streep

Ed Harris

Claire Danes

Toni Collette

Eileen Atkins

Stephen Dillane

John C. Reilly 

Miranda Richardson 

Jeff Daniels 

Christian Coulson 

Linda Bassett

Margo Martindale

SAATLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Saatler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.

