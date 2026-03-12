Saatler filminin yönetmen koltuğunda Stephen Daldry oturuyor. Filmin senaristliğini David Hare üstleniyor. Peki, Saatler filminin konusu ne? Saatler filminin oyuncuları kim?
SAATLER FİLMİNİN KONUSU NE?
Yıl 1923...Başarılı yazar Virginia Woolf, Londra'nın dışındaki gözlerden uzak evinde Mrs. Dalloway isimli kitabını yazmaya başlar. Sağlık problemleriyle boğuşan Woolf, ağır bir depresyonun pençesindedir...
Yıl 1951... Tutkuyla Mrs. Dalloway'i okuyan ev kadını Laura Brown sahip olduğu hayattan kaçmanın tek yolunu böyle bulur.
Yıl 2001... AIDS'e yakalanan eski kocasının onuruna bir parti düzenleyen Clarissa Vaughan ve eski kocası arasında Mrs. Dalloway üzerine kurulu özel bir bağ vardır.
SAATLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nicole Kidman
Julianne Moore
Meryl Streep
Ed Harris
Claire Danes
Toni Collette
Eileen Atkins
Stephen Dillane
John C. Reilly
Miranda Richardson
Jeff Daniels
Christian Coulson
Linda Bassett
Margo Martindale
SAATLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Saatler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.