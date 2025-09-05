Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ersoy Güler üstleniyor. Peki, Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filminin konusu ne? Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filminin oyuncuları kim?

SAĞ SALİM 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Salim başına gelenlerden kaçmak için münzevi gibi, yollardan ve insanlardan uzak yaylada kendine bir dünya yaratmıştır. Salim birlikte yaşadığı hayvanları ve doğa ile huzurla yaşarken muhtar, Salim’in kendisine yalnızlığından bahsettiği mektup ve bir de sürpriz ile Salim’in yanına gelir. Muhtarın sürprizi ise Salim’e hayat arkadaşı olacak kimsesiz bir kız olan Salime’yi baş göz etmektir. Kendi aralarında düğün dernek yapılır. Düğünün akabinde muhtar kaza sonucu hayatını kaybeder ve defin işlemleri için muhtarın memleketine yolculuğa çıkan Salim ve Salime’nin başına trajikomik olaylar gelir.

SAĞ SALİM 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Toygan Avanoğlu

Hüseyin Avni Danyal

Pelin Orhuner

Nursel Köse

Anıl Çelik

Özkan Ayalp

Cezmi Baskın

SAĞ SALİM 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.8 olarak belirlendi.