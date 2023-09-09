Yayınlanma: 09.09.2023 - 18:31

Güncelleme: 09.09.2023 - 18:31

Yola Devam filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Panah Panahi üstleniyor. Peki, Yola Devam filminin konusu ne? Yola Devam filminin oyuncuları kim?

YOLA DEVAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Yola Devam, engebeli bir arazide yolculuğa çıkan bir ailenin hayatına odaklanıyor. Hassas bir aile, tıpkı aralarındaki ilişki gibi engebeli olan bir arazide yolculuk yapar. Arka koltukta oturan baba, alçı takmaktadır ama gerçekte bacağı kırık mıdır? Gözyaşlarını tutamayan anne, gülümsemeye çalışır. Ailenin küçük oğlu,yol boyunca dans edip, şarkı söylemeye devam eder. Ailede gizemini koruyan tek kişi ise evin ağabeyidir. Yolculuk boyunca hasta köpekleri için endişelenen aile, bu süreçte birbirlerinin sinirlerini bozar.

YOLA DEVAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Pantea Panahiha

Rayan Sarlak

Hassan Majooni

Amin Simiar

Hassan Madjooni

Bahram Ark

Masoud Tosifyan

Meg Leonard

YOLA DEVAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yola Devam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.