Sahipsizler dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Sahipsizler bugün var mı? Sahipsizler yeni bölüm neden yok, ne zaman? İşte ayrıntılar...

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Sahipsizler dizisi çarşamba günleri Star ekranlarındaki yerini alıyordu. Dizinin 44. bölümü 31 Aralık 2025 tarihinde yayımlanmayacak. Star TV yayın akışına göre 31 Aralık akşamında 'İbo Show Yılbaşı Özel' programı yayımlanacak.

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cemo’nun Haşmet’i vurmasıyla iki aile arasındaki gerilim geri dönülmez bir noktaya taşınır. Haşmet hastanede ölümle pençeleşirken, Cemo’nun attığı bu adım herkesin kaderini bir günde değiştirir. Bir yanda oğlunu ne pahasına olursa olsun korumaya yeminli Bala, diğer yanda ise doğru olanın hatanın bedelini ödemek olduğunu savunan Azize vardır.