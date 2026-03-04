Sahipsizler dizisi final bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sahipsizler dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sahipsizler dizisinin final bölümü ne zaman yayımlanacak? Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Öldüğü sanılan Devran’ın nikahı basarak geri dönmesi, Hazar’ın tüm planlarını altüst eder. Köşeye sıkışan Hazar, Melis’i rehin alarak otelden kaçar. Melis, bu tehlikeli yolculuk sırasında Hazar’dan kurtulmak için her yolu denerken, ormanda bacağını bir akrebin sokmasıyla hayati tehlikeyle karşı karşıya kalır.

Devran, Yusuf, Azize ve Zeliha; Hazar’ı yakalamak ve Melis’i kurtarmak için peşlerine düşerler. Ancak takip sırasında araçları bozulunca, geceyi ormanın derinliklerinde geçirmek zorunda kalırlar. Hazar ise polisten kurtulmak ve yurt dışına kaçabilmek için her şeyi gözden çıkarmaya hazırdır. Öte yandan Alaz Otel’de kalan Bala, Hamiyet ve diğer aile üyeleri, Ramazan ayının ilk sahurunda bir araya gelirler. Hazırlanan bu sahur sofrasıyla, evladını kaybetmekten korkan Necla ve ailesine destek olup onların moralini yüksek tutmaya çalışırken, herkes Melis’ten gelecek haberi beklemektedir.

SAHİPSİZLER FİNAL BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Azize ve Devran bebeklerini beklerken, ailenin diğer üyeleri hayatlarında yeni sayfalar açmıştır. Zeliha’nın doğumuyla hastanede toplanan ailede küsler barışır; özellikle Haşmet’in torununu görüp Yusuf ve Zeliha ile helalleşmesi ailenin üzerindeki kara bulutları dağıtır.

Devran aşirette yeni bir sayfa açar ve burayı kirli işlerden arındırır. Aşiret ağalarının çıkarlarına uymayan bu durum onları rahatsız eder ve Devran’ı bitirmek için yeni bir plana girişirler.

Öte yanda Yavuz, geçmişteki hatalarının kefaretini ödemek için Cemo’nun özgürlüğüne karşılık kendi suçlarını itiraf ederek adalete teslim olur. Cemo özgürlüğüne kavuştuktan sonra Melis ile birlikte ormana dönmeye karar verirler.

Devran, Azize’ye büyük bir sürpriz yaparak tüm aileyi ormandaki yenilenen baba evinde bir araya getirir. Azize, doğum gününde oğlunu dünyaya getirir. Yıllar sonra Azize, yaşadığı tüm zorlukları "Sahipsizler" adıyla kaleme aldığı kitabıyla başarılı bir yazar olarak karşımıza çıkar. Artık onlar "sahipsiz" değil, köklü ve mutlu bir ailedir.

SAHİPSİZLER FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahipsizler dizisinin yeni bölümü 4 Mart Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.