Sahipsizler dizisi 35. bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Sahipsizler dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu? Sahipsizler dizisinin yeni bölümü ne zaman?

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yavuz, polislerin önünde şikâyetini geri çekmek zorunda kalır ve oteli Devran’a devreder. Devran, büyük bir zaferle oteline geri dönerken bu zaferin aslında yeni bir savaşın başlangıcı olduğunun farkındadır.

Yusuf, Ayhan Hoca’nın baskısıyla istemediği bir evliliğe zorlanan Zeliha’yı İbrahim Hoca’ya götürür. Zeliha, özgürlüğüyle inancı arasında kendi yolunu sorgulamaya başlar. Diğer tarafta, Melis’in Cemo’yla evleneceğini açıklaması ailede büyük bir infiale yol açar.

Haşmet, Necla ve Remziye bu ilişkiye karşı çıkarken Melis, kararından dönmez. Yavuz, intikam için Kevi’yle birleşip Mardin’den yola çıkar. Bu haber, apartmanda büyük bir paniğe neden olur. Devran, yaklaşan savaşın kaçınılmaz olduğunu bilerek hazırlıklara başlarken Azize, başına geleceklerden habersiz bir şekilde Kevi’yle yüzleşmeye kararlıdır.

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahipsizler dizisinin 36. bölümü 29 Ekim Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.