Sahipsizler dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sahipsizler dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sahipsizler dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Devran’ın, ailesini korumak uğruna Tufan’ı öldürmesi, yıllardır uyuyan kan davasının fitilini ateşler. Oğlunu hayatta tutmak isteyen Vahap Alaz ise kimsenin aklının ucundan geçmeyecek, geri dönüşü olmayan bir anlaşmaya imza atar: Devran’ın doğacak ilk kız çocuğu, Haydar’ın oğluyla evlendirilmek üzere beşik kertmesi yapılacaktır.

Azize, Pervin’in organize ettiği Mardin usulü “baby shower” ve bebeğe isim koyma dayatmalarıyla evde adeta sınav verir. Yusuf, Devran’ın kendisine gizlice yardım ettiğini öğrenince bunu onuruna yediremez ve kimseye muhtaç olmadığını kanıtlamak için tehlikeli bir yola girer.

Mahallede Necla, borçları yüzünden dükkânını kapatmak zorunda kalırken; boykot edilen Haşmet’in her şeyi düzeltmek için Yusuf’tan özür dilemesi gerekmektedir.

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahipsizler dizisinin yeni bölümü 11 Şubat Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.