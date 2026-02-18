Sahipsizler dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sahipsizler dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sahipsizler dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Azize, doğmamış çocuğu üzerinden yapılan kan davası anlaşmasını ve Alazlar’ın kirli pazarlığını öğrendiğinde dünyası başına yıkılır. Devran’a olan güvenini tamamen yitiren Azize, “Doğmamış çocuğumu size harcatmam” diyerek ailesini yanına alır ve Alaz konağını terk eder.

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahipsizler dizisinin yeni bölümü 18 Şubat Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.