Sahipsizler dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu?

Sahipsizler dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sahipsizler dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sahipsizler dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Devran’ın içinde bulunduğu aracın havaya uçmasıyla herkes derin bir yasa boğulur. Olay yerindeki enkazla karşılaşan Azize, Pervin ve Vahap hayatlarının en acı günüyle yüzleşirken; Azize, Devran’ın öldüğüne inanmayı reddeder. Bu kaosu fırsat bilen Hazar ise sinsi planlarını devreye sokar. Bir yandan aileyle yas tutuyormuş gibi görünürken, diğer yandan suç ortağı Bade ile birlikte Haydar ve Gülsüm’ü tamamen ortadan kaldırmak için harekete geçer.

Hazar’ın asıl hedefi, bir an önce evlenerek aşiretin başına geçmektir. Ancak Azize, sezgilerinin peşini bırakmaz. İpuçlarını takip ederek Devran’ın aslında hayatta olduğunu öğrenir. Devran, Hazar’ın maskesini düşürmek için büyük bir gizlilikle kendi “ölüm oyunu”nu kurmuştur.

Büyük hesaplaşma, Hazar ve Melis’in nikâh töreninde gerçekleşir. Herkesin umudunu kestiği anda ortaya çıkacak olan Devran, tüm dengeleri kökünden değiştirecektir.

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahipsizler dizisinin yeni bölümü 25 Şubat Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.