Sahte Kabadayı filminin konusu ne? Sahte Kabadayı oyuncuları kim?

Sahte Kabadayı filminin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor. Filmin senaristliğini Suavi Süalp üstleniyor. Peki, Sahte Kabadayı filminin konusu ne? Sahte Kabadayı filminin oyuncuları kim?
SAHTE KABADAYI FİLMİNİN KONUSU NE?
Mafya babasının oğlu olan Kemal, babasının mafya babası olduğunu bilmeden tren garlarında pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herkese kafa tutmaktadır. Babasının bir iş görüşmesi sırasında, Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine, babasının mirası bölünür.
Babasının sağ kolu olan avukat, Kemal'e ulaşarak durumu anlatır. Avukat sayesinde babasının mirasını geri almak için İstanbul'un en namlı kabadayılarının mekanını tek tek ziyaret eder ve Baba'nın oğlu Kemal diye nam salmaya başlar. Muhtar'ı babasının katili olduğunu bilmeden yanında gezdirir. Muhtar her seferinde onu tuzağa düşürmek için planlar kurmaya başlar lakin Kemal saflığı ve şapşallığı yüzünden her zaman tuzaklardan kurtulmayı başarır ve olaylar gelişir.
SAHTE KABADAYI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kemal Sunal - Kemal
Kazım Kartal - Muhtar
Yavuz Selekman - Hamdi
Mümtaz Ener - Avukat Kamil
Hakkı Kıvanç - Hayri
İbrahim Kurt - Kulaksız İbo
Hasan Ceylan - Dikiştutmaz Sabri
Ferhat Ünal - Muhtar'ın Fedaisi
Tevfik Şen - Muhtar'ın Fedaisi
Ahmet Karaca - Muhtar'ın Fedaisi
Ata Saka - Muhtar'ın Fedaisi
Yaşar Güçlü - Muhtar'ın Fedaisi
Niyazi Gökdere - Muhtar'ın Fedaisi
Erdoğan Seren - Muhtar'ın Fedaisi
Yılmaz Kurt - Muhtar'ın Fedaisi
Muzaffer Civan - Muhtar'ın Fedaisi
Mustafa Yavuz - Sabri'nin Fedaisi Arnavut
Yusuf Çağatay - Sabri'nin Fedaisi
İhsan Bayraktar - Sabri'nin Fedaisi
Yadigar Ejder - Sabri'nin Fedaisi
Abidin Görsev - Sabri'nin nasırını tedavi eden Zühtü
Yüksel Gözen - Gazinocu
İhsan Özenç - Garson
Zeki Sezer - Garson
Yusuf Sezer - Hapishane Dayısı Sadi
Coşkun Göğen - Şişçi Coşkun
Osman Han - Susta Kazım'ı sandalye ile bayıltan adam
Cevdet Balıkçı - Kiralık katil
Yusuf Çetin - Kiralık katil
Baki Tamer - Komiser Yılmaz
Yaşar Şener - Bombacı
Suna Selen - Şarkıcı
Cengiz Öktem - Pişmaniye Satıcısı Yaşar
Kenan Karagöz - Pişmaniyeci Sadık
Mehmet Ali Güngör - Susta Kâzım
Celal Yonat - Meyhaneci Arap
Memduh Ünsal - Gelinin terk ettiği Damat
Natuk Baytan - Müdür
Abdi Algül - Baba'nın mallarını çalıp hayatıyla ödeyen
Ekrem Gökkaya - Kiralık katil
Toma Balcı - Baba Şükrü
SAHTE KABADAYI FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?
Sahte Kabadayı filmini IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlenmiştir.