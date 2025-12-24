Sahte Kabadayı filminin konusu ne? Sahte Kabadayı oyuncuları kim?

Sahte Kabadayı filminin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor. Filmin senaristliğini Suavi Süalp üstleniyor. Peki, Sahte Kabadayı filminin konusu ne? Sahte Kabadayı filminin oyuncuları kim?

SAHTE KABADAYI FİLMİNİN KONUSU NE?

Mafya babasının oğlu olan Kemal, babasının mafya babası olduğunu bilmeden tren garlarında pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herkese kafa tutmaktadır. Babasının bir iş görüşmesi sırasında, Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine, babasının mirası bölünür.

Babasının sağ kolu olan avukat, Kemal'e ulaşarak durumu anlatır. Avukat sayesinde babasının mirasını geri almak için İstanbul'un en namlı kabadayılarının mekanını tek tek ziyaret eder ve Baba'nın oğlu Kemal diye nam salmaya başlar. Muhtar'ı babasının katili olduğunu bilmeden yanında gezdirir. Muhtar her seferinde onu tuzağa düşürmek için planlar kurmaya başlar lakin Kemal saflığı ve şapşallığı yüzünden her zaman tuzaklardan kurtulmayı başarır ve olaylar gelişir.

SAHTE KABADAYI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - Kemal

Kazım Kartal - Muhtar

Yavuz Selekman - Hamdi

Mümtaz Ener - Avukat Kamil

Hakkı Kıvanç - Hayri

İbrahim Kurt - Kulaksız İbo

Hasan Ceylan - Dikiştutmaz Sabri

Ferhat Ünal - Muhtar'ın Fedaisi

Tevfik Şen - Muhtar'ın Fedaisi

Ahmet Karaca - Muhtar'ın Fedaisi

Ata Saka - Muhtar'ın Fedaisi

Yaşar Güçlü - Muhtar'ın Fedaisi

Niyazi Gökdere - Muhtar'ın Fedaisi

Erdoğan Seren - Muhtar'ın Fedaisi

Yılmaz Kurt - Muhtar'ın Fedaisi

Muzaffer Civan - Muhtar'ın Fedaisi

Mustafa Yavuz - Sabri'nin Fedaisi Arnavut

Yusuf Çağatay - Sabri'nin Fedaisi

İhsan Bayraktar - Sabri'nin Fedaisi

Yadigar Ejder - Sabri'nin Fedaisi

Abidin Görsev - Sabri'nin nasırını tedavi eden Zühtü

Yüksel Gözen - Gazinocu

İhsan Özenç - Garson

Zeki Sezer - Garson

Yusuf Sezer - Hapishane Dayısı Sadi

Coşkun Göğen - Şişçi Coşkun

Osman Han - Susta Kazım'ı sandalye ile bayıltan adam

Cevdet Balıkçı - Kiralık katil

Yusuf Çetin - Kiralık katil

Baki Tamer - Komiser Yılmaz

Yaşar Şener - Bombacı

Suna Selen - Şarkıcı

Cengiz Öktem - Pişmaniye Satıcısı Yaşar

Kenan Karagöz - Pişmaniyeci Sadık

Mehmet Ali Güngör - Susta Kâzım

Celal Yonat - Meyhaneci Arap

Memduh Ünsal - Gelinin terk ettiği Damat

Natuk Baytan - Müdür

Abdi Algül - Baba'nın mallarını çalıp hayatıyla ödeyen

Ekrem Gökkaya - Kiralık katil

Toma Balcı - Baba Şükrü

SAHTE KABADAYI FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Sahte Kabadayı filmini IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlenmiştir.