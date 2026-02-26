“Sahtekârlar final mi yapıyor?” sorusu izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktarımına göre, Ay Yapım imzalı ve başrollerinde Burak Deniz ile Hilal Altınbilek’in yer aldığı Sahtekârlar dizisi, son reyting sonuçlarının ardından final kararı aldı. Peki, Sahtekarlar dizisi final mi yapıyor? Sahtekarlar dizisi neden final yapıyor?

SAHTEKÂRLAR KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Edinilen bilgilere göre Sahtekârlar dizisi 22. bölümde final yapacak. Sezona iddialı bir başlangıç yapan yapım, reytinglerde istikrarlı bir tablo ortaya koyamayınca final kararı kaçınılmaz oldu.

Dizinin final yapacağına ilişkin resmi açıklama ise henüz yapılmadı.

SAHTEKÂRLAR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizinin final kararı almasının temel nedeni reytinglerdeki düşüş olarak gösteriliyor. Yeni sezona iddialı başlayan Sahtekârlar, ilerleyen bölümlerde beklenen izleyici artışını sağlayamadı.