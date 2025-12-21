Sahtekarlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sahtekarlar dizisinin son bölümünde ne oldu?

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Hidayet’in yetkilerini Ertan’a devretmesi, Bakizade kardeşlerde derin bir kırılma yaratır. Babalarının hayatı pahasına Ertan’ı koruması yetmezmiş gibi, şimdi bir de yönetimi ona emanet etmiştir. Bu, kardeşlerin Ertan ve Asya’ya karşı açıktan bir cephe almasına neden olur. Ertan ve Asya bu görevi her ne olursa olsun omuzlamaya kararlıdır. Bakizade kardeşler Ertan’ı itibarsızlaştırmak için dört koldan harekete geçer ve hızla planlarını uygulamaya başlarlar. Başarılı olmak için, hiç beklenmedik iş birlikleri yapmak zorundadırlar. Bu sırada Ertan ise şirkette hiç ummadığı bir misafir ile karşılaşır; Eyüp… Eyüp’ün talebi Ertan ve Eyüp arasında iplerin iyice gerilmesine neden olur. Samet’in Taha ile yaşadığı küçük serüven, İrem’in kalbini kazanmasına neden olur. Bunu öğrenen Asya ise kardeşlerinin babaları ile kurduğu yakınlık yüzünden çok endişelidir. Öte yandan Taha ile ilgili öğrendiği gerçek, onu mecburen ve bir an önce önlem almaya iter. Ertan Asya’yı ne pahasına olursa olsun korurken, sağlık sorunları yaşan Eymir’in ifadesi henüz alınmamıştır. Hiç beklemediği bir anda, beklemediği birinden aldığı teklif onu bambaşka bir yolculuğa iter. Bakizade kardeşlerin tuzağı ise Ertan ve Asya’yı tahmin edemeyecekleri bir sona doğru sürükler. Karşı cephe sandıklarından daha da güçlü ve inatçıdır. İyi niyet ile attıkları adımların sonu büyük bir karanlığa çıkmaktadır.

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü 21 Aralık Pazar akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.