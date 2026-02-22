Sahtekarlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sahtekarlar dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Otelde yaşanan yüzleşme, Ertan–Asya–İbrahim üçgeninde tansiyonu zirveye taşır. Yasadışı para transferleri, cezaevi bağlantıları ve karşılıklı suçlamalarla dengeler aniden değişirken, kimin kimi oyuna getirdiği sorusu daha da karmaşık bir hal alır.

Ertan’ın içini kemiren güvensizlik, onu tehlikeli bir araştırmanın içine çeker ve ortaya çıkan yeni bir isim oyunun yönünü değiştirir. Asya ise olaylara daha geniş bir pencereden bakmaya çalışır.

Aynı zamanda Bakizade Yalısı’nda güç savaşı sertleşir. Hidayet’in Ertan’ın annesini görmek için ortaya koyduğu şart, sadece bir aile meselesi değil; geleceği belirleyecek bir tercih anlamına gelir.

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Ertan, duygularının peşinden gider ve Asya ile ilişkisinde yeni bir sayfa açar. Aralarındaki bağ güçlenir, yakınlaşır; ancak Asya'nın içinde büyüyen fedakârlık duygusu, bu mutluluğa sessiz bir gölge düşürür.

Annesi onu bir tarafa, Asya'sı öbür tarafa çeker. Ertan tereddüt etmez, aşkını seçer. Ama bu seçim, Asya'nın omuzlarındaki yükü daha da ağırlaştırır.

Tam bu sırada İbrahim, hiç beklenmedik bir hamle yapar. Takıntı haline getirdiği ilişkisinin defterini kapatır; ama kapanan bir kapı, başka bir kapıyı ardına kadar açar. Hidayet, Asya'yı karşısına oturtur ve İbrahim'le evlenmesini ister. Duygular ve hesaplar iç içe geçer; artık hiçbir şey göründüğü kadar basit değildir.

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahtekarlar dizisinin 19. bölümü 22 Şubat Pazar akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.