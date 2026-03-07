Sahtekarlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sahtekarlar dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ertan ve Asya, duygularının yön verdiği bir süreçte birlikte hareket ederken üzerlerindeki Hidayet Bakizade baskısı son noktaya gelir. Asya’nın, Ertan’ın annesinin yerini öğrenebilmek için İbrahim’le yaptığı iş birliği, görünürde çözüm arayışı olsa da riskli bir yolun başlangıcına dönüşür.

Hidayet’e karşı alınan tavır ise yalnızca onları değil, hayatlarına dokunan herkesin düzeninin sarsılmasına neden olan zincirleme gelişmeleri beraberinde getirir.

Artan baskı ve yıpratıcı gelişmelerin ortasında Ertan’ın aldığı karar ilişkilerinde geri dönüşü zor bir dönemece girildiğini açıkça hissettirir.

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Ertan ve Asya’nın yollarını ayıran karar, geride bıraktıkları her şeyi yeniden sorgulamalarına neden olur. Aralarındaki mesafe Asya’nın boşanma talebiyle büyürken, geçmişte kapanmış gibi görünen bazı defterlerin aslında hiç kapanmadığı ortaya çıkmaya başlar.

İkili yaşananlara rağmen birlikte çalışmaya devam ederken, çok büyük bir suç örgütüyle karşı karşıya olduklarını fark edip, buldukları izin peşinden giderler.

Bu sırada Taha ve Simla’nın karşısına çıkan beklenmedik bir gelişme, onları büyük bir ikilemin içine sürükler. Aynı günlerde Feray’ın fark ettiği bir detay, yıllardır kimsenin dokunmadığı bir gerçeğin kapısını aralayabilecek kadar güçlüdür.

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahtekarlar dizisinin 21. bölümü 7 Mart Cumartesi akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.