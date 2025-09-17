Şair Puşkin filminin yönetmen koltuğunda Felix Umarov oturuyor. Filmin senaristliğini Andrey Kurganov, Vasiliy Zorkiy üstleniyor. Peki, Şair Puşkin filminin konusu ne? Şair Puşkin filminin oyuncuları kim?

Ş A İ R PU Ş KIN FİLMİNİN KONUSU NE?

Şair Puşkin, Rus şair Aleksandr Sergeyeviç Puşkin'in hayat hikayesini konu ediyor. Genç, cesur ve toplumun gözdesi Puşkin, baloların yıldızı, hayranlarının omuzlarında taşınan bir idol, genç kızların kalplerinde yer eden bir romantik kahramandır. Ama ne güçlü dostluklar, ne himayeciler ne de şöhret; onu kaderin acımasız darbelerinden koruyamaz: sürgünler, düellolar, yoksulluk… Ancak bir gün, tüm karanlığı aydınlatacak o tek ve eşsiz kadınla karşılaşır. O andan itibaren, Puşkin’in hayatı da ruhunun değişmez kaderi de sonsuza dek şekillenir.

ŞAİR PUŞKIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Paulina Andreeva

Yura Borisov

Filipp Yankovsky

Kai Aleks Getts

ŞAİR PUŞKIN FİLMİ N İ N IMDb PUANI KAÇ?

Şair Puşkin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.