Sakar Polis filminin konusu ne? Sakar Polis filminin oyuncuları kim?
Sakar Polis (Paul Blart: Mall Cop) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sakar Polis filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sakar Polis filminin konusu ne? Sakar Polis filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sakar Polis filminin yönetmen koltuğunda Steve Carr oturuyor. Filmin senaristliğini Kevin James ve Nick Bakay üstleniyor. Peki, Sakar Polis filminin konusu ne? Sakar Polis filminin oyuncuları kim?
SAKAR POLİS FİLMİNİN KONUSU NE?
Paul Blar hayatı boyunca gerçek bir polis olmak istedi, fakat ona düşen bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmak oldu. Fakat bir grup soyguncu Paul'un çalıştığı alış veriş merkezini ele geçirince, adamın kendini göstermesi için büyük bir fırsat doğdu.
SAKAR POLİS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kevin James
Jayma Mays
Erick Avari
Shirley Knight
Peter Gerety
Keir O'Donnell
Raini Rodriguez
Stephen Rannazzisi
Bobby Cannavale
Adam Ferrara
Jamal Mixon
Adhir Kalyan
Gary Valentine
SAKAR POLİS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sakar Polis filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.
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