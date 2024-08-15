Yayınlanma: 15.08.2024 - 11:25

Güncelleme: 15.08.2024 - 11:25

Sakar Polis filminin yönetmen koltuğunda Steve Carr oturuyor. Filmin senaristliğini Kevin James ve Nick Bakay üstleniyor. Peki, Sakar Polis filminin konusu ne? Sakar Polis filminin oyuncuları kim?

SAKAR POLİS FİLMİNİN KONUSU NE?

Paul Blar hayatı boyunca gerçek bir polis olmak istedi, fakat ona düşen bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmak oldu. Fakat bir grup soyguncu Paul'un çalıştığı alış veriş merkezini ele geçirince, adamın kendini göstermesi için büyük bir fırsat doğdu.

SAKAR POLİS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kevin James

Jayma Mays

Erick Avari

Shirley Knight

Peter Gerety

Keir O'Donnell

Raini Rodriguez

Stephen Rannazzisi

Bobby Cannavale

Adam Ferrara

Jamal Mixon

Adhir Kalyan

Gary Valentine

SAKAR POLİS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sakar Polis filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.