Eski Şehir filminin konusu ne? Eski Şehir filminin oyuncuları kim?
Eski Şehir (Inner City) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Eski Şehir filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Eski Şehir filminin konusu ne? Eski Şehir filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Eski Şehir filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jean-François Richet üstleniyor. Peki, Eski Şehir filminin konusu ne? Eski Şehir filminin oyuncuları kim?
ESKİ ŞEHİR FİLMİNİN KONUSU NE?
Otuzlu yaşlarında genç bir adam olan Pierre, iki erkek kardeşiyle birlikte Paris'in banliyölerindeki bir şehirde büyümüş. Bugün hâlâ eşi Deborah ile birlikte orada yaşıyor. Günlük yaşamı, sömürüldüğü bir iş, arkadaşları ve kardeşleriyle tartışmalar, aile yemekleri ve polislerle önlenemeyen tartışmalar arasında bölünmüştür.
ESKİ ŞEHİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Cyrille Autin
Anne-Cécile Crapie
Laurent Delatte
Sebastien Faure
ESKİ ŞEHİR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Eski Şehir filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.
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