Yayınlanma: 08.03.2025 - 20:49

Güncelleme: 08.03.2025 - 20:49

Şakir Paşa Ailesi dizisinin yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş oturuyor. Şakir Paşa Ailesi’nin başrollerini Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üüzmoğlu paylaşıyor. Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizisinin 8. bölümü 2 Mart Pazar saat 20.00'de NOW'da yayımlandı. 9. bölümü 9 Mart Pazar günü yayımlanacak.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Rozali’nin aniden adaya gelişi, aile içinde sessiz bir fırtına yaratır. İsmet Hanım ve Hakkiye onun kim olduğuna dair şüphe içindeyken, Aniesi ve Rozali için ortada bir bilinmezlik yoktur, onlar birbirlerini fazlasıyla iyi tanımaktadır. Bu karşılaşma, ikisi arasında yeni bir çatışmanın fitilini ateşler.

Rozali’nin sinsi hamleleri, köşkteki dengeleri altüst ederken, Hakkiye’nin zihninde yeni şüpheler uyanır. Şakir ve Aniesi arasındaki gerilim, içlerinde biriken duyguların patlamasıyla tehlikeli bir yüzleşmeye dönüşür. İsmet ise geçmişin izleriyle mücadele ederken, öfkesi kontrol edilemez bir hal alır.

Savaşın yarattığı ekonomik sıkıntılar, köşkün içindeki huzursuzluğu daha da artırırken, çalışanlar işlerini kaybetme korkusuyla yüzleşir. Rozali’nin ustaca ördüğü oyun, aile içindeki çatlakları derinleştirirken, ihanet ve acının yankıları köşkün duvarlarını sarsar. Hem maddi hem de manevi yüklerle karşı karşıya kalan aile, bu fırtınada ayakta kalmak için her zamankinden daha büyük bir mücadele vermek zorunda kalacaktır.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912’de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum’u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada’ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır