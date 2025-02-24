Yayından kaldırılmıştı: 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin yapımcısı harekete geçiyor!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 11:46

Güncelleme: 24.02.2025 - 11:46

Başrolünde Vahide Perçin ve Fırat Tanış'ın yer aldığı, yayınlandığı günden itibaren büyük ses getiren Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yayını, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunlarının açtığı dava sonucu durduruldu. Dizinin yayımlanan bölümleri de internet ortamından kaldırıldı.

DİZİNİN GELECEĞİ BELİRSİZ

Dizinin devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik devam ederken, yapımcı şirketten yeni bir hamle geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin yapım şirketi, mahkemeden alınan yasaklama kararına itiraz edecek.

İTİRAZ KARARI BEKLENİYOR

Mahkeme itirazı kabul etmezse, dizinin ekrandaki ömrü son bulacak. Geçen hafta RTÜK tarafından 3 kez yayın durdurma ve idari para cezası verilen dizinin ekibi, yapım şirketinin vereceği kararı bekliyor.

Dizinin geleceği, Medyapım’ın itirazına verilecek karar ile netleşecek.

NE OLMUŞTU?

“Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi hakkında ailenin torunları Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Ömer Derya Kabaağaçlı, Sibel Kabaağaçlı, Murat Can Önce ve Cem Noonan kendilerinden izin alınmadığını ve ailelerine itibar suikasti uygulandığı gerekçesiyle yayın durdurma kararı aldırmıştı.

Karar NOW’a tebliğ edilir edilmez dizinin daha önce yayınlanan 7 bölümü kanalın internet sitesi, youtube, Disney+ ve sosyal medyadan kaldırıldı. Bu akşam ekrana gelmesi planlanan 8. bölümü de yayın akışından çıkarıldı.