'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi hakkında yeni karar: Yayın yasağı kalktı mı?

Yayınlanma: 26.02.2025 - 17:51

Güncelleme: 26.02.2025 - 17:51

Mahkeme tarafından alınan tedbir kararı nedeniyle 25 Şubat Pazar günü ekrana gelmeyen "Şakir Paşa Ailesi" dizisinin yayınına devam edilmesi için engeller ortadan kalktı. Medyapım ile aile ve ailenin avukatı Aydın Kurban arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda taraflar anlaşmaya vardı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dava açan aile üyeleri, mahkemeye başvurarak davadan feragat ettiklerini bildirdi.

Bu gelişmeyle birlikte, mahkemenin getirdiği yayın ve çekim yasağı otomatik olarak kaldırıldı. Şakir Paşa Ailesi dizisinin eski bölümlerine ait tüm yayın kayıtlarını kaldıran NOW TV'nin, tanıtımları yeniden yayınlaması bekleniyor. Yayın yasağının kalkmasıyla birlikte dizinin yeni bölümlerinin de önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşması planlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Şakir Paşa Ailesi’nin torunları olan Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Ömer Derya Kabaağaçlı, Sibel Kabaağaçlı, Murat Can Önce ve Cem Noonan, dizinin kendilerinden izin alınmadan çekildiğini öne sürerek mahkemeye başvurmuştu. Aile üyeleri, dizinin yayınlanmasının aile itibarına zarar verdiğini iddia etmiş ve mahkemeden dizinin yayınlanmaması yönünde tedbir kararı aldırmıştı.