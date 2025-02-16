Yayınlanma: 16.02.2025 - 18:53

Güncelleme: 16.02.2025 - 18:53

Şakir Paşa Ailesi dizisinin yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş oturuyor. Şakir Paşa Ailesi’nin başrollerini Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üüzmoğlu paylaşıyor. Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Yeni bölümde ne olacağı ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizisinin 7. bölümü 16 Şubat Pazar saat 20.00'de NOW'da yayımlanacak.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Rozali’nin aniden adaya gelişi, aile içinde sessiz bir fırtına yaratır. İsmet Hanım ve Hakkiye onun kim olduğuna dair şüphe içindeyken, Aniesi ve Rozali için ortada bir bilinmezlik yoktur, onlar birbirlerini fazlasıyla iyi tanımaktadır. Bu karşılaşma, ikisi arasında yeni bir çatışmanın fitilini ateşler.

Ancak Aniesi’nin savaşları evin içinde de devam eder. Aile içinde skandala sebep olan hediyesi yüzünden herkes ona düşman kesilmiştir. Cevat hala Aniesi’yi savunsa da Aniesi’yi en çok kıran Şakir Paşa’nın ona sırtını dönmesidir.

Cevat ise, babasıyla arasındaki mesafenin hiçbir zaman kapanmayacağını anladıkça, içindeki öfkeyle boğuşur. Kendini ailesinin dışında hissettikçe daha önce farketmediği aile içinde yaşanan bazı şeyleri görmeye başlar.

Ailenin devam eden maddi sıkıntısı ise Ayşe’nin izdivacının daha mütevazi olmasına sebep olsa da bu durumdan asıl etkileneneler işlerini kaybetme ihtimali olan köşkün çalışanlarıdır.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Şakir Paşa ve Aniesi arasındaki yakınlaşmanın ardından Şakir Paşa, işlediği günahın ağırlığıyla Aniesi’den uzaklaşmaya çalışsa da, Aniesi duygularının peşini bırakmaz. Fakat bu tehlikeli çekimi fark eden biri vardır: Sara… Ve o, Aniesi’yi köşkten tamamen uzaklaştırmaya kararlıdır.

Öte yandan savaşın gölgesi köşkün üzerine düşerken, İsmet Hanım maddi sıkıntılarla mücadele etmek için harcamaları kısıtlama yoluna gider. Bu karar, hem aile içinde hem de çalışanlar arasında huzursuzluk yaratırken, Cevat ise aldırış etmeden para saçmaya devam eder. Sümbül ise elindeki büyük bir kozla, Aniesi’yi rezil edecek bir skandalın fitilini ateşlemek üzeredir.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912’de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum’u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada’ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır