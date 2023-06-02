2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

RockNRolla filmi konusu ne? RockNRolla filmi oyuncuları kim?

RockNRolla filmi TLC ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmseverler, RockNRolla filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, RockNRolla filmi konusu nedir? RockNRolla filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 11:47
RockNRolla filmi konusu ne? RockNRolla filmi oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

TLC ekranlarında yayımlanan RockNRolla filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Guy Ritchie üstlendir. 2009 yılında vizyona giren RockNRolla filminin türü aksiyon, komedi ve polisiyedir. Peki, RockNRolla filmi konusu nedir? RockNRolla filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ROCKNROLLA FİLMİ KONUSU NEDİR?

İngiliz yönetmen Guy Ritchie, Amerikalı superstar pop kraliçesi Madonna ile evlenene kadar sadece İngiltere bağımsız film çevrelerinde tanınan bir sinema adamıydı. Şüphesiz ki dünyanın en spekülatif müzisyeni ile yaptığı sıra dışı evlilik ününün eski kıta sınırlarını aşmasına vesile oldu. Ritchie, bu filminde de yine Londra merkezli alengirli işlerin peşine düşüyor. Londra’da emlak pazarı artık uyuşturucu pazarının yerine geçmiştir. Sektör girişimcileri de bir o kadar büyük oynama peşindedir. Ama bürokrat, simsar ya da gangster; küçük ya da önemli bir konumda olsun hepsinin hesap vereceği bir adam vardır o da eski ekolden bir gangster olan Lenny Cole’dür. Ama aslında Londra’nın tüm yeraltı suç dünyası komplo kurma peşinde ve çatışma halindedir, zaman değişiyordur, kurallar da. Ama bu karmaşanın içinde milyonlarca dolar değeri olan bir anlaşma Lenny’nin öldü sanılan, keş rock yıldızı oğlu Toby Kebell’in işine yarar. Lock, Stock and Two Smoking Barrels ve Snatch gibi başarılı filmlerin yazar ve yönetmenliğini üstlenen Guy Ritchie; seks, suçlular ve rock'n roll hikayesi olan RocknRolla’yla beyazperdede.

ROCKNROLLA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Gerard Butler - One Two

Tom Wilkinson - Lenny Cole

Mark Strong - Archie

Thandiwe Newton - Stella

Toby Kebbell - Johnny Quid 

Idris Elba - Mumbles 

Tom Hardy - Bob 

Ludacris - Roman

Jeremy Piven - Roman

Gemma Arterton - June

Karel Roden - Uri Omovich

Jamie Campbell Bower - Rocker

Roland Manookian - Bandy

Matt King - Cookie

Jimi Mistry - Councillor

Nosno Anozie - Tank

Bronson Webb - Paul

Robert Stone - Bouncer

Geoff Bell - Fred The Head

ROCKNROLLA FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

RockNRolla filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi. 


rocknrolla rocknrolla filmi gerard butler Tom Hardy TLC Film filmler

İlgili Haberler

Fırtına Adam filmi konusu ne? Fırtına Adam filmi oyuncuları kim?

Fırtına Adam filmi konusu ne? Fırtına Adam filmi oyuncuları kim?
Büyük Patlama filmi konusu ne? Büyük Patlama filmi oyuncuları kim?

Büyük Patlama filmi konusu ne? Büyük Patlama filmi oyuncuları kim?
Overlord Operasyonu filmi konusu nedir? Overlord Operasyonu filmi oyuncuları kimler?

Overlord Operasyonu filmi konusu nedir? Overlord Operasyonu filmi oyuncuları kimler?

En Çok Okunan Haberler