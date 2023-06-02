RockNRolla filmi konusu ne? RockNRolla filmi oyuncuları kim?
RockNRolla filmi TLC ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmseverler, RockNRolla filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, RockNRolla filmi konusu nedir? RockNRolla filmi oyuncuları kimler?
TLC ekranlarında yayımlanan RockNRolla filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Guy Ritchie üstlendir. 2009 yılında vizyona giren RockNRolla filminin türü aksiyon, komedi ve polisiyedir. Peki, RockNRolla filmi konusu nedir? RockNRolla filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
ROCKNROLLA FİLMİ KONUSU NEDİR?
İngiliz yönetmen Guy Ritchie, Amerikalı superstar pop kraliçesi Madonna ile evlenene kadar sadece İngiltere bağımsız film çevrelerinde tanınan bir sinema adamıydı. Şüphesiz ki dünyanın en spekülatif müzisyeni ile yaptığı sıra dışı evlilik ününün eski kıta sınırlarını aşmasına vesile oldu. Ritchie, bu filminde de yine Londra merkezli alengirli işlerin peşine düşüyor. Londra’da emlak pazarı artık uyuşturucu pazarının yerine geçmiştir. Sektör girişimcileri de bir o kadar büyük oynama peşindedir. Ama bürokrat, simsar ya da gangster; küçük ya da önemli bir konumda olsun hepsinin hesap vereceği bir adam vardır o da eski ekolden bir gangster olan Lenny Cole’dür. Ama aslında Londra’nın tüm yeraltı suç dünyası komplo kurma peşinde ve çatışma halindedir, zaman değişiyordur, kurallar da. Ama bu karmaşanın içinde milyonlarca dolar değeri olan bir anlaşma Lenny’nin öldü sanılan, keş rock yıldızı oğlu Toby Kebell’in işine yarar. Lock, Stock and Two Smoking Barrels ve Snatch gibi başarılı filmlerin yazar ve yönetmenliğini üstlenen Guy Ritchie; seks, suçlular ve rock'n roll hikayesi olan RocknRolla’yla beyazperdede.
ROCKNROLLA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Gerard Butler - One Two
Tom Wilkinson - Lenny Cole
Mark Strong - Archie
Thandiwe Newton - Stella
Toby Kebbell - Johnny Quid
Idris Elba - Mumbles
Tom Hardy - Bob
Ludacris - Roman
Jeremy Piven - Roman
Gemma Arterton - June
Karel Roden - Uri Omovich
Jamie Campbell Bower - Rocker
Roland Manookian - Bandy
Matt King - Cookie
Jimi Mistry - Councillor
Nosno Anozie - Tank
Bronson Webb - Paul
Robert Stone - Bouncer
Geoff Bell - Fred The Head
ROCKNROLLA FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
RockNRolla filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.
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