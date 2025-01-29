Yayınlanma: 29.01.2025 - 15:24

Güncelleme: 29.01.2025 - 15:24

Senaryosu Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun ve Altan Dönmez oturuyor. Sandık Kokusu’nın başrollerini Demet Akbağ Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk paylaşıyor. Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümü 29 Ocak Çarşamba SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.

SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda Bora ve Karsu evliliklerini herkesten gizlemeye karar veriyor. Filiz, Irmak’ın hamile kaldığını öğrenirken Ayça ve Hakan ikilisi aşklarını yaşamaya başlıyor. Gülnaz ve İhsan birbirlerini tanımaya devam ederken Bora’nın annesi Nazan Bozbeyli’nin Karsu ile tanışması tanıtıma damgasını vuruyor. Nazan’ın, gelini Karsu ile aralarının nasıl olacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

İhsan ve Gülnaz yemek için sözleşirler. Gülnaz, kendisine yardım etmesi umuduyla Ayça’nın kapısını çalar. Kafası Hakan yüzünden karışık olan Ayça’ya da eğlence çıkar. Filiz, Hasan’a hediye almak için çok sevdiği bir ressamın sergisine gider. Tabloyu alırken ressamı akşam yemeğine davet eder. Ayça, site içinde koşarken köşe bucak saklandığı Hakan’a yakalanır. Heyecandan ayağını burkan Ayça’ya Hakan, yardım eder ve ikisinin arasında yakınlaşma başlar. Bora’nın evde vereceği özel davete gelen Karsu, nikah memuru ve ona göre süslenmiş olan salonda kalakalır. Bora, Karsu’ya evlenme teklifi eder.