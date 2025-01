Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:16

Güncelleme: 29.01.2025 - 10:16

Seri katil Joe Goldberg karakterine hayat veren Penn Badgley’nin başrolünde olduğu Netflix dizisi You'nun final sezonunun ne zaman yayımlanacağı dizinin takipçileri tarafından merak edildi. Peki, You dizisinin final sezonu ne zaman yayımlanacak? You dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

YOU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Zeki bir New York'lu olan Joe, bir kitapçı işletmektedir. Bir gün kitapçıya gelen Beck, Joe’nun ayaklarını yerden keser. Joe, ilk görüşte Beck’e aşık olmuştur. Joe, sevdiği kızın kalbini kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Beck’i elde etmek için teknolojiyi kullanmaya başlayan ve onu her yerde takip eden Joe’nun takıntılı tavırları Beck’in en yakın arkadaşı Peach’ı şüphelendirse de ona engel olamaz. Joe, sonunda Beck’in takipçisi olmaktan çıkıp erkek arkadaşı olmayı başarır. Ancak Joe'nun takıntılı hali artarak devam edince, işler içinden çıkılmaz bir hal almaya başlar.

YOU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Charlotte Richie, Madeline Brewer, Anna Camp ve Griffin Matthews gibi isimler yeni sezona dahil olurken "Baby Reindeer" yıldızı Nava Mau, Dedektif Marquez rolüyle konuk oyuncu olarak dizide boy gösterecek.

Eski sezonlarda da yer alan Natasha Behnam, Pete Ploszek, Tom Francis ve Brandon McGibbon gibi isimler yeni sezonda da kadroda yer alıyor.

YOU DİZİSİNİN FİNAL SEZONU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Dizinin yayın tarihi henüz belli olmasa da 2025 yılında Netflix kütüphanesine eklenmesi bekleniyor.