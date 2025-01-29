Mumya filminin konusu ne? Mumya filminin oyuncuları kim?
Mumya (The Mummy) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mumya filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Mumya filminin konusu ne? Mumya filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Mumya filminin yönetmen koltuğunda Stephen Sommers oturuyor. Filmin senaristliğini Stephen Sommers, Lloyd Fonvielle üstleniyor. Peki, Mumya filminin konusu ne? Mumya filminin oyuncuları kim?
MUMYA FİLMİNİN KONUSU NE?
Mumya, antik bir şehri bulmaya çalışan iki kardeşin hikayesini anlatıyor. Yıl 1923... Amerikalı bir serüvenci olan Rick, bir antik mısır şehrini bulmak isteyen İngilizlerin rehberidir. İki İngiliz kardeşin bir tanesinin tek derdi ulaşmayı hayal ettiği hazinelerken ötekisi bilimsel bir çalışma yapmak üzere bu yolculuğa katılmıştır. Bilmedikleri şey ise binlerce yıl önce bu topraklarda yaşanan olaylardır. Diri Diri gömülen Hom-Dai, korkunç infazı esnasında geri dönmeye yemin etmiştir. Şehre varan üçlü, korkunç kara-büyüyü uyandırmak üzeredirler.
MUMYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Corey Johnson
Rachel Weisz
Arnold Vosloo
Brendan Fraser
John Hannah
Patricia Velasquez
Oded Fehr
Jonathan Hyde
Erick Avari
Kevin J. O'Connor
MUMYA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Mumya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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