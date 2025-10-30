Şapel filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Courtney Paige üstleniyor. Peki, Şapel filminin konusu ne? Şapel filminin oyuncuları kim?

ŞAPEL FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir adam, kim olduğunu hatırlamadan komadan uyandıktan sonra bir seri cinayet davasında şüpheli haline gelir.

ŞAPEL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Taryn Manning

Lochlyn Munro

Jeremy Sumpter

Pardis Saremi

Emily Ashby

Tilky Jones

Matthew Fahey

Rob Diamond

Shawn Stevens

Courtney Paige

ŞAPEL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Şapel filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.2 olarak belirlendi.