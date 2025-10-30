Şapel filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Courtney Paige üstleniyor. Peki, Şapel filminin konusu ne? Şapel filminin oyuncuları kim?
ŞAPEL FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir adam, kim olduğunu hatırlamadan komadan uyandıktan sonra bir seri cinayet davasında şüpheli haline gelir.
ŞAPEL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Taryn Manning
Lochlyn Munro
Jeremy Sumpter
Pardis Saremi
Emily Ashby
Tilky Jones
Matthew Fahey
Rob Diamond
Shawn Stevens
Courtney Paige
ŞAPEL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Şapel filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.2 olarak belirlendi.