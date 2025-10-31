Sarışın Bomba filminin yönetmen koltuğunda David Leitch oturuyor. Filmin senaristliğini Kurt Johnstad üstleniyor. Peki, Sarışın Bomba filminin konusu ne? Sarışın Bomba filminin oyuncuları kim?

SARIŞIN BOMBA FİLMİNİN KONUSU NE?

İngiliz gizli servisi MI6'in en yetenekli ajanlarından olan Lorraine Broughton (Charlize Theron), Soğuk Savaş'ın son günlerinde Berlin'e özel bir görev için tek başına gönderilir. Burada ona yardımcı olmak üzere görevlendirilmiş David Percival (James McAvoy) ile temasa geçer. Ancak böyle bir şehirde o günlerde kimseye güvenmek mümkün değildir ve Lorraine birçok tuzak ve ihanetten sağ çıkıp görevini tamamlamaya çalışacaktır.

SARIŞIN BOMBA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Charlize Theron

James McAvoy

John Goodman

Sofia Boutella

Bill Skarsgård

Attila Árpa

Declan Hannigan

Roland Møller

James Faulkner

Eddie Marsan

Toby Jones

Jóhannes Haukur Jóhannesson

SARIŞIN BOMBA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sarışın Bomba filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.